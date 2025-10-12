In giro con un coltello a serramanico di 17 cm | denunciato
I carabinieri della compagnia di Latina hanno denunciato un uomo di 38 anni del luogo per reato di porto di armi o oggetti atti a offendere. Nello specifico, durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri hanno fermato l'auto che vedeva l'uomo a bordo. Insospettiti dal. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
