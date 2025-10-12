In Francia nominato il secondo governo Lecornu | 34 ministri tra new entry e riconferme

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nominato questa sera il secondo governo Lecornu. Il premier francese: "Viene nominato un governo con una missione: dare una legge di Bilancio alla Francia entro la fine dell'anno". Ecco la squadra di 34 ministri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: francia - nominato

