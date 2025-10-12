In che rapporti sono oggi Bianca Atzei e l’ex Stefano Corsi? Ecco cosa sta succedendo dopo la separazione

Dopo la fine della relazione con Stefano Corti, Bianca Atzei parla per la prima volta dei rapporti con l’ex compagno e padre di suo figlio. Ecco cosa è successo davvero tra loro e come stanno oggi. Leggi anche: Sapevate che Stefano Corti ha un figlio di 17 anni scoperto per caso? Ecco l’assurda confessione del fidanzato di Bianca Atzei La loro storia aveva fatto sognare i fan, ma anche le storie più belle a volte finiscono. Bianca Atzei e Stefano Corti, dopo anni di amore e la nascita del piccolo Noa Alexander, hanno deciso di prendere strade diverse. A qualche mese dall’annuncio della separazione, la cantante ha raccontato per la prima volta come sono oggi i rapporti con il suo ex compagno, rivelando una realtà fatta di rispetto, equilibrio e affetto, nonostante la fine del legame sentimentale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

