C’è un che di romantico, di nostalgico, e di doloroso rimpianto, nell’odierno esordio casalingo del Volley Modena, alle 17 per la 2^ di A2 femminile di pallavolo: il volley femminile cittadino riparte proprio dove tutto era finito, al PalaPanini a fine marzo del 2005, ed anche se probabilmente sarà solo per questa gara, prima di approdare definitivamente al PalaMadiba, sarò bello ritrovarsi in questo luogo dopo vent’anni. Rimpianto. A rendere il momento un po’ più doloroso, il girarsi e non vedere più tanti personaggi che in quegli anni sostennero letteralmente di peso, il volley femminile, da Franco Iotti, a Villiam Bellei, al povero Lobietti che allora sedeva sulla panchina gialloblù, fino a Barbara Siciliano, prematuramente scomparsa in estate, e doverosamente ricordata oggi in una cerimonia molto sentita dai tifosi, e dalle sue ex compagne di tante avventure, che hanno chiesto ed ottenuto dalla società di ritirare la sua maglia numero 15. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In campo ricordando la Siciliano