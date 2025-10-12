In auto 13 chili di droga arrestato pensionato

Morrovalle (Macerata), 12 ottobre 2025 – Fermato con 13 chili di marijuana nascosta in un borsone di tela nel bagagliaio, è stato arrestato un 66enne di Morrovalle. L’uomo, un pensionato, è stato fermato l’altro ieri mentre si trovava al volante della sua auto dai finanzieri della Compagnia di Civitanova che, diretti dal capitano Francesco Magliocco, stavano svolgendo un controllo nella zona di Tolentino. Alla vista delle fiamme gialle, il 66enne è apparso alquanto nervoso, e questo ha spinto i militari ad approfondire la verifica nei suoi confronti. È scattata dunque la perquisizione e così, nascosto all’interno del bagagliaio dell’auto, i finanzieri hanno rinvenuto un borsone: all’interno c’erano nascosti 13 chili di marijuana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In auto 13 chili di droga, arrestato pensionato

