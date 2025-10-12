in anteprima il video catch 22 nuovo singolo di pino scotto

Milano, 10 ott. (askanews) - In anteprima il video "Catch 22" il nuovo singolo di Pino Scotto. Ispirato al celebre romanzo di Joseph Heller del 1961, denuncia la follia dei conflitti e un sistema traboccante di burocrazia che divora l'individuo. Il brano e il videoclip raccontano la guerra attraverso lo sguardo di un gruppo di aviatori americani di uno squadrone di bombardieri in Italia, durante la Seconda Guerra Mondiale. Johnny ha attraversato un inferno e non sopporta più quell'orrore quotidiano, in cui i giornali non parlano che di morte e l'indifferenza continua a crescere tra la gente ormai assuefatta ai titoli tragici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

