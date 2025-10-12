In anteprima il video Catch 22 nuovo singolo di Pino Scotto
Milano, 10 ott. (askanews) - In anteprima il video "Catch 22" il nuovo singolo di Pino Scotto. Ispirato al celebre romanzo di Joseph Heller del 1961, denuncia la follia dei conflitti e un sistema traboccante di burocrazia che divora l'individuo. Il brano e il videoclip raccontano la guerra attraverso lo sguardo di un gruppo di aviatori americani di uno squadrone di bombardieri in Italia, durante la Seconda Guerra Mondiale. Johnny ha attraversato un inferno e non sopporta più quell'orrore quotidiano, in cui i giornali non parlano che di morte e l'indifferenza continua a crescere tra la gente ormai assuefatta ai titoli tragici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: anteprima - catch
Su askanews c'è il nuovo video di PINO SCOTTO in anteprima esclusiva! “Catch 22”, il nuovo singolo di Pino Scotto, è ispirato al celebre romanzo di Joseph Heller del 1961 che denuncia la follia dei conflitti e mette in rilievo un sistema traboccante di burocrazi - facebook.com Vai su Facebook
In anteprima il video "Catch 22" nuovo singolo di Pino Scotto - Ispirato al celebre romanzo di Joseph Heller del 1961, denuncia la follia dei conflitti e un sistema ... Da msn.com
Catch-22, presentata a Roma l’anteprima europea con George Clooney, sul red carpet anche la moglie Amal - produzione internazionale diretta e prodotta da George Clooney, ambientata al tempo della Seconda Guerra Mondiale in Italia, e girata quasi interamente nel nostro paese, tra ... Secondo ilmattino.it