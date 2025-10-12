In After the Hunt Julia Roberts sfida sé stessa con un ruolo radicale

Julia Roberts, insieme ad Andrew Garfield e Ayo Edebiri, è la protagonista del film After the Hunt: Dopo la caccia del regista Luca Guadagnino. Le parole dell'attrice di Hollywood sul suo personaggio.

After the hunt recensione: la bravura di julia roberts nel thriller ambiguo di luca Guadagnino

Il cinema e il dibattito sociale: un viaggio attraverso After the Hunt

Un thriller che ti tiene incollato allo schermo con una Julia Roberts in stato di grazia. After The Hunt: Dopo la caccia, il nuovo film di Luca Guadagnino, dal 16 ottobre al cinema.

Umanità e AI in "Tron: Ares". In arrivo "After the Hunt" di Guadagnino con Julia Roberts

Julia Roberts e l'alchimia di After the Hunt: "Facciamo un lavoro da sogno, ma è comunque tosto" - E dice: "Sul set faccio semplicemente del mio meglio e poi incrocio le dita.

After the Hunt: un cast stellare, ma il risultato è un tentativo di critica sociale che non sfonda - Dopo Queer, il regista italiano indaga e critica le conseguenze dell'esasperazione dell'inclusivismo e della virtù ad ogni costo