Improvvisa inversione a U mentre arriva uno scooter due feriti
Sembra esserci un'improvvisa inversione a U all'origine dello scontro tra un'auto e uno scooter, avvenuto intorno alle 23.15 di sabato 11 ottobre 2025 in corso Quadrio, direzione ponente, nei pressi del varco delle Grazie.Sul posto sono intervenute in codice rosso un'ambulanza della Croce Bianca. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: improvvisa - inversione
Scomparsa Alesse: il cordoglio del sindaco Biondi "La notizia della scomparsa improvvisa del professor Edoardo Alesse mi lascia sgomento e profondamente addolorato. Già rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, Alesse ha rappresentato un punto di rif Vai su Facebook