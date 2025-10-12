Improvvisa inversione a U mentre arriva uno scooter due feriti

Genovatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sembra esserci un'improvvisa inversione a U all'origine dello scontro tra un'auto e uno scooter, avvenuto intorno alle 23.15 di sabato 11 ottobre 2025 in corso Quadrio, direzione ponente, nei pressi del varco delle Grazie.Sul posto sono intervenute in codice rosso un'ambulanza della Croce Bianca. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: improvvisa - inversione

Cerca Video su questo argomento: Improvvisa Inversione U Mentre