Impianti termici | proroga dell' anticipazione del periodo di accensione

Arezzo, 12 ottobre 2025 –   Con apposita ordinanza è stata prorogata dalla data odierna fino al 14 ottobre l'anticipazione del periodo di accensione degli impianti termici nel limite massimo di cinque ore giornaliere. Nella ordinanza si invita la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 17°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 19 °C per tutti gli altri edifici, ed al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici, compresa l'ulteriore riduzione delle ore di accensione in caso di eventuale miglioramento delle condizioni climatiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

