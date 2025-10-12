Impianti termici | proroga dell' anticipazione del periodo di accensione
Arezzo, 12 ottobre 2025 – Con apposita ordinanza è stata prorogata dalla data odierna fino al 14 ottobre l'anticipazione del periodo di accensione degli impianti termici nel limite massimo di cinque ore giornaliere. Nella ordinanza si invita la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 17°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 19 °C per tutti gli altri edifici, ed al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici, compresa l'ulteriore riduzione delle ore di accensione in caso di eventuale miglioramento delle condizioni climatiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: impianti - termici
Comune di Arezzo, anticipazione dell'accensione impianti termici
Anticipata l’accensione degli impianti termici: dal 6 al 10 ottobre massimo 5 ore al giorno
Prorogato da oggi fino al 14 ottobre l’anticipo dell'accensione degli impianti termici
Dal 15 ottobre si accendono i riscaldamenti Nel Comune di Castel San Pietro Terme, come previsto dalla normativa nazionale, sarà possibile attivare gli impianti termici fino al 15 aprile, per un massimo di 14 ore al giorno, tra le 5:00 e le 23:00. L’Amminist - facebook.com Vai su Facebook
Ordinanza misure limitazione circolazione stradale ed esercizio impianti termici - dal 1° ottobre 2025 - - X Vai su X
Prorogato da oggi fino al 14 ottobre l’anticipo dell'accensione degli impianti termici - L’ordinanza raccomanda alla cittadinanza di limitare l’accensione degli impianti alle ore più fredde della giornata ... Scrive arezzonotizie.it