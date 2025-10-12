’Il volatore’ di Francesco Gobbi oggi all’oratorio San Rocco

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, il Comune di Gatteo presenta lo spettacolo “Il Volatore”, di e con Francesco Gobbi, in programma oggi alle 17.30 all’oratorio San Rocco. Liberamente ispirato agli scritti di Danilo Casadei, noto come “Baciola”, Il Volatore è un racconto poetico, sospeso tra realtà e immaginazione, che narra la storia vera di un uomo che ha affrontato le proprie fragilità con coraggio, lucidità e un’incredibile forza interiore. Attraverso le parole di Francesco Gobbi e le musiche originali di Francesco Bucci, lo spettacolo dà voce a chi spesso rimane invisibile, offrendo uno sguardo intimo e rispettoso su un’esperienza umana profonda e autentica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Il volatore’ di Francesco Gobbi oggi all’oratorio San Rocco

In questa notizia si parla di: volatore - francesco

TP24 - Il territorio in diretta. . Intervista con Francesco La Sala al Volatore di RMC101 ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! ? - facebook.com Vai su Facebook

Francesco De Gregori, chi è: com’è morta la moglie Alessandra Gobbi/ I figli Marco e Federico - Chi è Francesco De Gregori, il cantautore ha perso lo scorso anno la sua amata moglie Alessandra Gobbi: insieme hanno avuto due figli, Marco e Federico. Si legge su ilsussidiario.net

Lutto per Francesco de Gregori: morta la moglie Chicca Gobbi - La loro storia d’amore era nata tra i banchi di scuola Roma, 21 luglio 2023 – Addio ad Alessandra 'Chicca' Gobbi, moglie di Francesco De ... quotidiano.net scrive