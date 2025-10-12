il vigile dl fuoco andrea bindi a terranuova presenta il suo romanzo

Terranuova e Arezzo si preparano ad accogliere Andrea Bindi, il pompiere-poeta diventato un caso editoriale con le sue poesie. Dopo il successo travolgente di " Inquieto Vivere ", arrivato ormai alla quarta ristampa, Bindi presenta il suo secondo libro, " Una storia vera " (Edizioni Helicon), già in ristampa a poche settimane dall’uscita. Il primo appuntamento sarà oggi domenica 12 ottobre alle ore 18, nell’Aula del Consiglio comunale di Terranuova Bracciolini. Un incontro che avrà un significato speciale: in dialogo con l’assessore Sara Grifoni, Bindi parlerà della sua nuova raccolta, ma soprattutto parteciperà a un evento benefico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

