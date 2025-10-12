Il Vespa Club Etna celebra un anno di passione con un evento da record

Cataniatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Vespa Club Etna ha concluso un anno di intensa attività con un evento che ha unito oltre 541 Vespe provenienti da tutta la Sicilia e oltre. Ben 400 persone hanno dato vita a una coreografia spettacolare: la formazione della “V” di Vespa, ripresa dall’alto con un drone professionale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

