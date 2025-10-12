Il Vespa Club Etna celebra un anno di passione con un evento da record
Il Vespa Club Etna ha concluso un anno di intensa attività con un evento che ha unito oltre 541 Vespe provenienti da tutta la Sicilia e oltre. Ben 400 persone hanno dato vita a una coreografia spettacolare: la formazione della “V” di Vespa, ripresa dall’alto con un drone professionale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
