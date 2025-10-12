Il tartufo si fa sempre più d’oro Adesso vale duemila euro al chilo

Pisa, 12 ottobre 2025 – Il calendario quest’anno ha dato venti giorni di vantaggio al tartufo. Ma il troppo caldo è il primo nemico della crescita dell’oro dei boschi. Non è ancora pronto ed è lontano dalla piena maturazione. Eppure si vende già sui 2mila euro al chilo. E non può che salire, anche se le quotazioni, si sa, dipendono dall’andamento della raccolta: nella magra del 2024 superarono i 4mila euro al chilo. La valutazione, in questi giorni, viene fatta per lo più pezzo per pezzo. Il nemico caldo. “Troppo caldo, non è pronto”, lamentano i cercatori. “Le temperature alte influiscono sulla crescita e sull’aspetto; la qualità, però, è buona”, dice Luca Fontanelli di Gazzarrini Tartufi, storico commerciante delle colline sanminiatesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

