Il superyacht ibrido da diecimila miglia di autonomia adatto anche all' esplorazione polare

Il potente explorer GX38 Voyager è studiato per navigare a lungo e ovunque, a partire dall'inedito sistema di propulsione che combina bene motori elettrici, generatori diesel e pannelli solari.

In questa notizia si parla di: superyacht - ibrido

