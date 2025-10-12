il sostegno di trump per un accordo di pace israele hamas duraturo il vertice in egitto

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni dovrebbe partecipare a un vertice internazionale con il presidente statunitense, Donald Trump, in Egitto lunedì 13 ottobre. L’incontro, organizzato dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, che ha già mandato gli inviti a diversi governi interessati, rappresenterà un ulteriore passaggio politico-diplomatico per consolidare la tregua tra Israele e Hamas e avviare un percorso verso una pace duratura. La sede scelta è Sharm el-Sheikh, già teatro del cosiddetto “Accordo di Pace”, che proprio in quell’occasione sarà ufficializzato. Alla riunione parteciperanno figure di primo piano dei governi di Germania, Francia, Regno Unito, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Turchia, Arabia Saudita, Pakistan, Indonesia e, appunto, Italia. 🔗 Leggi su Formiche.net

