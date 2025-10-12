Il sogno nel cassetto | un salone per grandi yacht da riportare a Viareggio
Viareggio (Lucca), 12 ottobre 2025 – Un salone galleggiane per grandi yacht. Non solo un sogno, ma un obiettivo concreto al quale sta lavorando Navigo. Un salone tipo il Monaco Yacht Show, che possa catalizzare sempre più l’attenzione sulla città quale Yachting Destination privilegiata. L’obiettivo è aprire il salone nel 2027, al massimo 2028, sempre con la Regione Toscana al fianco, come avvenne con il Versilia Yachting Rendez Vous nel 2017, 2018 e 2019. Allora il boat show fu proposto quale ambiziosa vetrina per gli yacht d’alta gamma con contributi regionali da 400mila euro l’anno, per un totale di 1,2 milioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
