Il sogno nel cassetto | un salone per grandi yacht da riportare a Viareggio

Lanazione.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viareggio (Lucca), 12 ottobre 2025 – Un salone galleggiane per grandi yacht. Non solo un sogno, ma un obiettivo concreto al quale sta lavorando Navigo. Un salone tipo il Monaco Yacht Show, che possa catalizzare sempre più l’attenzione sulla città quale Yachting Destination privilegiata. L’obiettivo è aprire il salone nel 2027, al massimo 2028, sempre con la Regione Toscana al fianco, come avvenne con il Versilia Yachting Rendez Vous nel 2017, 2018 e 2019. Allora il boat show fu proposto quale ambiziosa vetrina per gli yacht d’alta gamma con contributi regionali da 400mila euro l’anno, per un totale di 1,2 milioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il sogno nel cassetto un salone per grandi yacht da riportare a viareggio

© Lanazione.it - Il sogno nel cassetto: un salone per grandi yacht da riportare a Viareggio

In questa notizia si parla di: sogno - cassetto

Robbie Williams ha un sogno nel cassetto: aprire i concerti degli Oasis

"Lascio la Sicilia per il mondo dello spettacolo", il sogno nel cassetto di Alessia Cardile

"Lascio la Sicilia per il mondo dello spettacolo", il sogno nel cassetto di Alessia Cardile

sogno cassetto salone grandiIl sogno nel cassetto: un salone per grandi yacht da riportare a Viareggio - Intanto nasce un settore international del Consorzio per ampliare i rapporti con l’estero ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sogno Cassetto Salone Grandi