Il sogno di Rinderkench e Vacherot è diventato realtà La finale tra cugini per il 1000 a Shanghai

Le favole nel mondo dello sport sono sempre esistite e sicuramente al Masters 1000 di Shanghai ne è stata scritta una tra le più incredibili, ma anche romantiche di sempre. A giocarsi il titolo saranno clamorosamente due cugini, il francese Arthur Rinderkench ed il monegasco Valentin Vacherot, entrambi allora prima finale della carriera (per Vacherot in assoluto) in un 1000, protagonisti di una partita che comunque cambierà per sempre la loro carriera. Una finale che non si poteva assolutamente immaginare, visto che era impossibile pensare che anche solo uno dei due potesse arrivare fino all’ultimo atto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il sogno di Rinderkench e Vacherot è diventato realtà. La finale tra cugini per il 1000 a Shanghai

In questa notizia si parla di: sogno - rinderkench

Il sogno di Rinderkench e Vacherot è diventato realtà. La finale tra cugini per il 1000 a Shanghai - Le favole nel mondo dello sport sono sempre esistite e sicuramente al Masters 1000 di Shanghai ne è stata scritta una tra le più incredibili, ma anche ... Lo riporta oasport.it