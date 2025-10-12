Il sistema Pavia visto dall’ex sindaco Elio Veltri | Sono emersi fatti disarmanti Ora s’indaghi fino in fondo

Pavia, 12 ottobre 2025 – È uno degli ultimi grandi politici pavesi di lungo corso. Elio Veltri ha 87 anni. Sindaco di Pavia per il Partito socialista dal 1973 al 1980, quando è stato eletto consigliere regionale. Nel 1981 espulso dal comitato centrale e dal partito dopo essere sceso in aperta polemica sulla questione morale con il segretario Bettino Craxi. Nel 1985 è eletto in Regione nella lista del Pci. Alle elezioni politiche del 1996 è alla Camera con l'Ulivo-lista Pds. Di malaffare, di commistioni fra affari e politica Veltri si è occupato in molti libri. Fra i tanti, "L'odore dei soldi" (con Marco Travaglio), "La Milano degli scandali" (con Gianni Barbacetto).

