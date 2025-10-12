Il Sinner del tennis tavolo ha 15 anni | Voglio entrare nella top 20 mondiale

Sta crescendo un Sinner anche nel tennistavolo. «Il mio obiettivo da quando sono piccolo è diventare numero 1 del mondo». Si chiama Danilo Faso e all'età di 15 anni compiuti da pochi giorni è già una stella. Tre medaglie d'oro agli Europei under 15, terzo (ma dopo essere stato anche 1°) nel ranking italiano. «Gioco in A1 e gli adulti si arrabbiano spesso quando li batto perché non vogliono perdere con uno della mia età», sorride il biondo fenomeno. Prima medaglia azzurra con la maglia azzurra (argento) ai Mondiali di categoria in quasi un secolo di tennistavolo italiano, Danilo disputerà a Zara, in Croazia, gli Europei a squadre senior al via oggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

