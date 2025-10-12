Desiderio di pace, vera e concreta. L’accordo raggiunto nelle ultime ore tra Israele e Palestina è un passo in avanti, ma il cammino è lungo e ‘delicato’: in medio oriente come negli altri teatri di guerra in tutto il mondo. "Lo abbiamo aspettato per più di due anni e siamo molto contenti, sperando che si possa tornare a condizioni di vita più dignitose, con diritti e possibilità per le persone, non come è stato finora con una città divisa da Gerusalemme e strozzata dagli insediamenti e dalle divisioni creati". Parla così dell’accordo israelo-palestinese Maher Nicola Canawati, sindaco di Betlemme, arrivato ad Assisi accolto dal primo cittadino, Valter Stoppini, che lo aveva invitato per portare una testimonianza e partecipare alla Marcia per la Pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sindaco di Betlemme: "Situazione pesante. Contenti per l’accordo"