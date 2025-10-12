Il significato dei tatuaggi di Opi il nuovo concorrente di Amici

Tra i protagonisti della nuova edizione di Amici c'è Opi, alias Simone Opini, uno dei cantanti scelti all'unanimità dai professori. Cosa significano i numerosi tatuaggi che ha impresso sul corpo?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: significato - tatuaggi

Esplorando il significato dei tatuaggi di Damiano David

Giulia Stabile fan dei micro tatuaggi: il significato dei tre nuovi tattoos

Opi ad Amici racconta il significato dei suoi tatuaggi: “Non li ho fatti per colorarmi, hanno un peso”

@amedeoprecious ci racconta il significato del suo tatuaggio davvero originale, o forse no #amedeopreziosi #tatuaggio #tattoo #koldtattoo #koldacademy - facebook.com Vai su Facebook

Opi ad Amici racconta il significato dei suoi tatuaggi: “Non li ho fatti per colorarmi, hanno un peso” - “Non li ho fatti per colorarmi, hanno un peso” ha raccontato il cantante prima di spiegare il significato di alcuni disegni incisi sulla ... Si legge su fanpage.it

Amici 25, il toccante significato dietro i tatuaggi di Opi/ “Ogni disegno rappresenta un momento difficile” - La rivelazione del cantante di Amici 25 ... ilsussidiario.net scrive