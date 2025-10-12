Il sigillo del Ghana si trova negli Stati Uniti insieme all’Egitto

2025-10-12 23:01:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Diverse nazioni africane sono sulla buona strada per prenotare il loro posto ai Mondiali della prossima estate. Siamo già pronti a vedere Marocco, Algeria e Tunisia al torneo, e alcuni altri hanno avuto la possibilità di prenotare il loro biglietto nell’ultimo turno di qualificazione. L’Egitto di Mohamed Salah si è già qualificato, ma avrebbe voluto comunque vincere contro la Guinea-Bissau. per vedere come si è svolto il meglio dell’azione domenica sera. Kudus guida il Ghana alla Coppa del Mondo. Il Ghana si è assicurato la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 con una combattuta vittoria per 1-0 sulle Comore a Kumasi, grazie a un momento brillante di Mohammed Kudus all’inizio del secondo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com