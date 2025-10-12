Il segreto della quasi immortalità del ratto-talpa nudo | riuscire a riparare il DNA danneggiato

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'eterocefalo glabro non si ammala mai e ha un corpo quasi immune all’invecchiamento. Ci riesce anche grazie a una proteina che ripara il DNA invece di danneggiarlo, rallentando così il processo di invecchiamento cellulare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: segreto - quasi

Roma ad agosto senza folla: il museo segreto che puoi avere (quasi) tutto per te

segreto quasi immortalit224 rattoRatto talpa senza pelo: nel suo DNA il segreto per vivere più al lungo? - I ratti talpa nudi sono esempi eccezionali di come si possa battere l'invecchiamento e il deperimento mentale e fisico: ecco come ringiovanire ... Secondo libero.it

Cerca Video su questo argomento: Segreto Quasi Immortalit224 Ratto