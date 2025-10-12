Il santuario Yasukuni e Sanae Takaichi | il nazionalismo che divide il Giappone
Nel cuore di Tokyo, a pochi passi dal Palazzo Imperiale, si trova uno dei luoghi più controversi del Giappone: il Santuario Yasukuni. A prima vista, è un maestoso complesso shintoista immerso nel verde, frequentato da famiglie, studenti e veterani di guerra. Ma dietro la quiete solenne delle lanterne di pietra e dei torii vermigli, si nasconde una memoria che divide il Paese e agita i rapporti con i vicini asiatici. E proprio questo luogo potrebbe giocare un ruolo cruciale nel decidere la sorte del governo giapponese, dopo che sabato 4 ottobre l’ultraconservatrice Sanae Takaichi ha vinto a sorpresa le elezioni per la presidenza del Partito Liberaldemocratico (PLD), battendo il più moderato Shinjiro Koizumi e diventando così la prima donna premier in pectore della storia. 🔗 Leggi su Lettera43.it
