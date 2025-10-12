Il vescovo di Como Oscar Cantoni in visita al santuario della Madonna di Gallivaggio. Venerdì mattina, prima di incominciare la visita pastorale ai vicariati di Chiavenna e Gordona, il vescovo cardinal Oscar Cantoni si è recato al santuario valchiavennasco, nel giorno in cui la Diocesi di Como ricorda l’apparizione della Vergine di Gallivaggio, avvenuta il 10 ottobre 1492. La chiesa è inaccessibile dal 29 maggio 2018, da quando fu investita da un’imponente frana di migliaia di metri cubi di rocce, terra, fango, legname. Dal 4 aprile scorso si è aperto il cantiere per il suo restauro. Il vescovo, accompagnato dai sacerdoti dei due vicariati, dalle autorità e da alcuni rappresentanti delle parrocchie del territorio, ha avuto la possibilità di constatare, a sei mesi dal loro avvio, come stiano procedendo i lavori di ristrutturazione, restauro e consolidamento conservativo dell’edificio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il santuario “ferito“. Il vescovo a Gallivaggio. Ipotesi fondi da Roma