Il santuario ferito Il vescovo a Gallivaggio Ipotesi fondi da Roma
Il vescovo di Como Oscar Cantoni in visita al santuario della Madonna di Gallivaggio. Venerdì mattina, prima di incominciare la visita pastorale ai vicariati di Chiavenna e Gordona, il vescovo cardinal Oscar Cantoni si è recato al santuario valchiavennasco, nel giorno in cui la Diocesi di Como ricorda l’apparizione della Vergine di Gallivaggio, avvenuta il 10 ottobre 1492. La chiesa è inaccessibile dal 29 maggio 2018, da quando fu investita da un’imponente frana di migliaia di metri cubi di rocce, terra, fango, legname. Dal 4 aprile scorso si è aperto il cantiere per il suo restauro. Il vescovo, accompagnato dai sacerdoti dei due vicariati, dalle autorità e da alcuni rappresentanti delle parrocchie del territorio, ha avuto la possibilità di constatare, a sei mesi dal loro avvio, come stiano procedendo i lavori di ristrutturazione, restauro e consolidamento conservativo dell’edificio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: santuario - ferito
Saronno, le telecamere di TV2000 in Santuario per una serata dedicata a Carlo Acutis con il vescovo Raimondi - facebook.com Vai su Facebook
Diocesi: Bolzano-Bressanone, martedì al santuario di Pietralba incontro con i missionari altoatesini, presente il vescovo Muser - È in programma per martedì 26 agosto al santuario di Pietralba il tradizionale incontro annuale promosso dall’Ufficio missionario diocesano di Bolzano- Segnala agensir.it