Il rogo e la trappola mortale L’urlo disperato del padre | Aiuto Carlo sta bruciando La notte infernale di Cornaredo
Cornaredo (Milano), 12 ottobre 2025 – Il primo a morire è stato il figlio Carlo Laria di 55 anni: le fiamme sono divampate nella sua camera da letto. Ed è proprio qui che, dai primi rilievi del Nucleo Investigativo antincendio dei vigili del fuoco, è emersa la presenza di una sostanza accelerante, anche se non è ancora chiaro se si sia trattato di benzina o alcol. Quello che è successo nell’appartamento di via Fratelli Cairoli 5, invece, è abbastanza chiaro. Erano le tre di notte. "Carlo sta bruciando” . Il padre, Benito Laria di 88 anni, che dormiva nella stanza accanto, quando si è accorto di quello che stava succedendo è uscito sul pianerottolo per chiedere aiuto ai vicini di casa, “ Carlo sta bruciando, chiamate i soccorsi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: rogo - trappola
la Repubblica. . Il rogo divampa nel cuore della notte. La casa, un appartamento al primo piano in un palazzo di sei, si trasforma in una trappola senza via d’uscita. Letale per un’intera famiglia. Mamma di ottantacinque anni, papà di ottanta e figlio di cinquanta - facebook.com Vai su Facebook
