Cornaredo (Milano), 12 ottobre 2025 – Il primo a morire è stato il figlio Carlo Laria di 55 anni: le fiamme sono divampate nella sua camera da letto. Ed è proprio qui che, dai primi rilievi del Nucleo Investigativo antincendio dei vigili del fuoco, è emersa la presenza di una sostanza accelerante, anche se non è ancora chiaro se si sia trattato di benzina o alcol. Quello che è successo nell’appartamento di via Fratelli Cairoli 5, invece, è abbastanza chiaro. Erano le tre di notte. "Carlo sta bruciando” . Il padre, Benito Laria di 88 anni, che dormiva nella stanza accanto, quando si è accorto di quello che stava succedendo è uscito sul pianerottolo per chiedere aiuto ai vicini di casa, “ Carlo sta bruciando, chiamate i soccorsi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il rogo e la trappola mortale. L’urlo disperato del padre: “Aiuto, Carlo sta bruciando”. La notte infernale di Cornaredo