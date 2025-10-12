Il ritorno di Kirill Petrenko sul podio dell' Orchestra Rai
Segna l’attesissimo ritorno di Kirill Petrenko, il grande direttore russo naturalizzato austriaco, attualmente a capo dei Berliner Philharmoniker, il secondo concerto della stagione dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, in programma mercoledì 15 ottobre alle 20 all’Auditorium Rai “Arturo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: ritorno - kirill
"Circa 200mila persone", fa sapere la protezione civile di Gaza, hanno già fatto ritorno a ciò che resta delle proprie case nel Nord della Striscia. Un controesodo iniziato appena è stato ufficializzato l'accordo sul cessate il fuoco. Nel video il viaggio, con ogni - facebook.com Vai su Facebook
La first lady statunitense Melania Trump ha sostenuto d’aver ottenuto da Putin il ritorno in Ucraina di 8 bambini deportati in Russia - X Vai su X
Il ritorno di Kirill Petrenko sul podio dell'Orchestra Rai - Segna l’attesissimo ritorno di Kirill Petrenko, il grande direttore russo naturalizzato austriaco, attualmente a capo dei Berliner Philharmoniker, il secondo concerto della stagione dell’Orchestra Sin ... Lo riporta torinotoday.it
Altro che Gergiev, evviva il grande Petrenko - Genio schivo e silenzioso dei Berliner, legato all’Italia da vent’anni di direzioni memorabili. Come scrive ilfoglio.it