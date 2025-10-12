Il ritorno di Kirill Petrenko sul podio dell' Orchestra Rai

Segna l’attesissimo ritorno di Kirill Petrenko, il grande direttore russo naturalizzato austriaco, attualmente a capo dei Berliner Philharmoniker, il secondo concerto della stagione dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, in programma mercoledì 15 ottobre alle 20 all’Auditorium Rai “Arturo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Altro che Gergiev, evviva il grande Petrenko - Genio schivo e silenzioso dei Berliner, legato all’Italia da vent’anni di direzioni memorabili. Come scrive ilfoglio.it

