Il ritorno di Jared Kushner | così il genero di Trump ha costruito il piano per Gaza
C'è la mano di Jared Kushner dietro l'accordo in 20 punti su Gaza presentato da Trump nelle scorse settimane e sui negoziati che sembrano aver messo fine alle operazioni militari israeliane nell'exclave palestinese. La svolta in Medio Oriente a cui ha contribuito anche Steve Witkoff, grande alleato del tycoon e di suo genero (tutti e tre, non a caso, uomini d'affari), segna il ritorno sulla scena pubblica di Jared - e della moglie Ivanka Trump - dopo un apparente ritiro dall'attivismo registrato nel corso del primo mandato di The Donald. Il Wall Street Journal scrive che si tratta di una straordinaria ricomparsa pubblica per Kushner che dirige una società di investimenti con ingenti legami con i governi arabi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Il ritorno di Jared Kushner: così il genero di Trump ha costruito il piano per Gaza
Israele, Jared Kushner a Tel Aviv: "Orgoglioso di voi" - Durante la loro visita in Israele, la figlia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Ivanka Trump, e il genero Jared Kushner