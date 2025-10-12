Il ritorno di Filippo Malatesta | Altolà | ecco il mio nuovo album
Dopo cinque anni il cantautore Filippo Malatesta è tornato. Su tutte le piattaforme è uscito il nuovo singolo Altolà chi va là del noto cantautore riminese. Il primo singolo di 10 inediti che compongono il nuovo album Bipolare, il sesto della sua carriera, in arrivo a fine novembre. "Sono molto contento di com’è venuto questo nuovo lp – dice Malatesta – È stato un lavoro lungo. Testi e arrangiamenti sono tutti miei. Ringrazio Marco Giorgi, direttore dell’etichetta discografica Yourvoice Records, Cristian Bonato per il mixaggio, Tommy Graziani per le batterie, Alessandro Pagliarani per i fiati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
