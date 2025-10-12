Firenze, 12 ottobre 2025 – Dopo quattro anni di silenzio, torna a far parlare di sé una delle corse podistiche più amate di Firenze: la Scarpinata Ecologica, che quest’anno spegne la sua 39ª candelina e lo fa nel segno della rinascita, della passione e della tradizione. Grazie alla tenacia del Cral Alia e alla preziosa collaborazione della Up Isolotto, questa manifestazione ha ripreso vigore, riportando i podisti a calcare gli storici percorsi che attraversano i quartieri popolari e autentici di Ponte a Greve, Ugnano, Mantignano e San Bartolo. Scarpinata ecologica, le foto della corsa Un itinerario che profuma di storia e di comunità, dove il passo dei corridori si fonde con la memoria di generazioni di sportivi che, negli anni, hanno scritto pagine di amicizia e condivisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ritorno della Scarpinata Ecologica nel segno della passione