C’è un momento nella vita di ogni luogo in cui il cambiamento diventa necessario, non per rinnegare il passato ma per respirare aria nuova. È quello che sta accadendo a Bu:r, il ristorante milanese di via Mercalli che dopo quasi sette anni decide di voltare pagina. Eugenio Boer, insieme alla moglie Carlotta Perilli, ha immaginato una metamorfosi che parla di radici e futuro, di memoria e audacia. Nel quartiere del Quadronno, dove le facciate raccontano storie di Milano che fu, il locale ha riaperto le porte con una veste completamente rinnovata. Ma non è solo questione di estetica. Gli interni, ridisegnati dallo studio kick. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il ristorante Bu:r rinasce: quando le erbe diventano protagoniste