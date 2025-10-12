Sabato mattina. Dal vetro del finestrino dell’auto scorre l’ultima ciminiera della centrale termoelettrica dell’Enel, una caramella bianca e rossa in attesa di essere demolita, che dà il benvenuto a chi arriva alla Spezia. Poco più in là, svetta la torre dell’ex Oto Melara, in disuso da anni ma il cui destino, al contrario del fumaiolo, è quello di ospitare un magazzino multipiano di 34 metri. Un progetto che rientra nel nuovo ‘Rinascimento’ dello stabilimento spezzino, come effetto della corsa al riarmo italiano ed europeo. All’ingresso degli stabilimenti dell’Oto Melara, oggi Leonardo, c’è un insolito movimento per essere inizio weekend: 4500 persone fanno ingresso nell’impianto per l’open day dedicato alle famiglie dei dipendenti organizzato in occasione del 120° anniversario dalla sua fondazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Rinascimento dell’ex Oto. Capannoni e linee produttive: "Garantito lavoro per decenni"