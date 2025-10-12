È un percorso artistico, ’Arte in vetrina’, inaugurato ieri nel cuore del Borgo San Rocco con una passeggiata tra le vetrine delle attività commerciali attive, ma anche tra quelle non ancora affittate nelle quali saranno allestite opere d’arte contemporanea che si rinnovano con cadenza mensile. Il percorso parte da PianoB, in via Bassa del Pignataro 2, non solo una piccola galleria e un laboratorio di ceramica, prosegue poi tra le vie del Borgo San Rocco e le sue vetrine, dove le esposizioni temporanee di artisti daranno visibilità anche ai locali sfitti facilitandone la riapertura, grazie all’impegno di pulizia e cura del decoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il rilancio passa dall'arte. A passeggio tra le vetrine