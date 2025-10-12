Il rilancio passa dall’arte A passeggio tra le vetrine
È un percorso artistico, ’Arte in vetrina’, inaugurato ieri nel cuore del Borgo San Rocco con una passeggiata tra le vetrine delle attività commerciali attive, ma anche tra quelle non ancora affittate nelle quali saranno allestite opere d’arte contemporanea che si rinnovano con cadenza mensile. Il percorso parte da PianoB, in via Bassa del Pignataro 2, non solo una piccola galleria e un laboratorio di ceramica, prosegue poi tra le vie del Borgo San Rocco e le sue vetrine, dove le esposizioni temporanee di artisti daranno visibilità anche ai locali sfitti facilitandone la riapertura, grazie all’impegno di pulizia e cura del decoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: rilancio - passa
Calciomercato Inter, l’Atalanta in attesa di un rilancio per Lookman già da oggi: la palla passa ad Oaktree! Ecco cosa serve
Guido Castelli: «Il rilancio delle aree interne passa dall’addio al green Ue»
Scarponi, il rilancio passa dalla Sella Cento: "Voglio dimostrare di poter stare in serie A2"
Il rilancio della Lazio passa (anche) dai piedi di Castellanos: a caccia del bis a Marassi! https://lazionews.eu/notizie/castellanos-rilancio-lazio-bis-gol-marassi/… #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Castellanos #ValentinCastellanos #Taty #GenoaLazio - X Vai su X
Il futuro della #Ferrari passa da una figura chiave Ecco il parere di un ex pilota #F1 - facebook.com Vai su Facebook
Gucci, il rilancio passa anche dal cambio del ceo: Bellettini verso il posto di Cantino - Non c’è stato ancora l’annuncio ufficiale, ma sono ormai molto insistenti, dopo essersi rincorse per mesi, le voci dell’industria per le quali sarebbe imminente il cambio di guardia al vertice del ... Si legge su ilsole24ore.com