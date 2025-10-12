Il via vai al chiosco–edicola nella piazza Trento e Trieste, in centro città, è continuo. C’è l’anziano che arriva per acquistare il quotidiano a cui è affezionato da una vita, il papà le figurine per i figli, la signora che non perde l’appuntamento con il settimanale di gossip, il giovane che colleziona fumetti, da Giuseppe Lo Giudice (nella foto), 54 anni, titolare dell’attività, ogni cliente è accontentato. E per tutti l’ edicolante ha un sorriso, un saluto gentile. Anche a Busto Arsizio negli ultimi anni si sono susseguite le chiusure dei chioschi, alcuni anche già smantellati, presenze che per decenni hanno caratterizzato le piazze, i viali, nei rioni punti di riferimento e aggregazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il regno di carta e umanità. L'edicolante per passione