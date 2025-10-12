Il Real Madrid è solo nella sua arroganza Perez ne é un prodotto convinto del suo provvidenzialismo

Ilnapolista.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritorno di Joan Laporta nel grembo del sistema calcistico europeo segna la fine di una breve stagione di ribellione (della Superlega guidata da Perez ndr) e il trionfo della realpolitik sportiva. Lo scrive El Mundo. Dopo le sfide e le tensioni legate al progetto della Superlega, il presidente del Barcellona ha scelto di riallinearsi all’establishment rappresentato da Nasser Al Khelaifi e Aleksander Ceferin, rinunciando di fatto a ogni velleità di indipendenza. Mentre il Barça torna a far parte del gregge, il Real Madrid resta solo, fedele a un’idea di grandezza che lo isola e lo distingue da tutti gli altri (in negativo ndr). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

