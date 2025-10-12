Il Real Madrid è solo nella sua arroganza Perez ne é un prodotto convinto del suo provvidenzialismo
Il ritorno di Joan Laporta nel grembo del sistema calcistico europeo segna la fine di una breve stagione di ribellione (della Superlega guidata da Perez ndr) e il trionfo della realpolitik sportiva. Lo scrive El Mundo. Dopo le sfide e le tensioni legate al progetto della Superlega, il presidente del Barcellona ha scelto di riallinearsi all’establishment rappresentato da Nasser Al Khelaifi e Aleksander Ceferin, rinunciando di fatto a ogni velleità di indipendenza. Mentre il Barça torna a far parte del gregge, il Real Madrid resta solo, fedele a un’idea di grandezza che lo isola e lo distingue da tutti gli altri (in negativo ndr). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: real - madrid
Rodri al Real Madrid? Obiettivo per il post-Kroos. Barella è l’alternativa
Real Madrid-Osasuna (martedì 19 agosto 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Debutto felice per i Blancos di Xabi Alonso?
Real Madrid-Maiorca (sabato 30 agosto 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Un altro successo per i Blancos?
Pescato dalla formazione "Castiglia" del Real Madrid, Mario #Gila è stato uno degli ultimi colpi indovinati di Igli Tare da direttore sportivo della Lazio! L'obiettivo adesso sarebbe quello di portarlo in rossonero, su di lui però c'è anche l'Inter - X Vai su X
Pescato dalla formazione "Castiglia" del Real Madrid, Mario Gila è stato uno degli ultimi colpi indovinati di Igli Tare da direttore sportivo della Lazio! L'obiettivo adesso sarebbe quello di portarlo in rossonero, su di lui però c'è anche l'Inter - facebook.com Vai su Facebook
Il Real Madrid insegna alla sua cantera come diventare campioni: “Da noi si cresce sia nel calcio, che come persone” (As) - Il quotidiano spagnolo racconta come opera il Real Madrid per reclutare i giovani: Fino a 16 giocatori delle giovanili sono stati convocati da Ancelotti quest’anno. Secondo ilnapolista.it
Real Madrid, le intercettazioni di Perez riguardano anche Ozil: "La sua ex..." - Dopo le vicende sportive con la Superlega, che gli hanno inimicato tifosi e stampa, il presidente del Real Madrid è stato preso di mira da ... Lo riporta m.lalaziosiamonoi.it