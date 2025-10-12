Il ragazzo che ha ridato un futuro all’Arneis Ecco il Vino Bianco dell’Anno secondo il Gambero Rosso

Gamberorosso.it | 12 ott 2025

Ecco la storia del produttore che, dopo aver inizialmente puntato sui rossi del Roero, si è concentrato sull’arneis, considerato ingiustamente per decenni un vitigno minore. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

© Gamberorosso.it - Il ragazzo che ha ridato un futuro all’Arneis. Ecco il Vino Bianco dell’Anno secondo il Gambero Rosso

