Il racconto dell' ancella apre la stagione teatrale dello Zambra di Ortona
L’emozionante adattamento teatrale de “Il racconto dell’ancella”, tratto dal celebre romanzo distopico di Margaret Atwood (tradotto da Camillo Pennati) apre la stagione teatrale 202526 all'auditorium Zambra di Ortona.Lo spettacolo, una produzione di Teatro della città - Centro di produzione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: racconto - ancella
La scena inquietante della nascita in wayward ricorda il racconto dell’ancella
Dopo 7 anni, ritorna ‘Red Center’: un larp per donne, scritto e prodotto da donne. PIEVE DI CASTRIGNANO (Parma), 6-8 marzo 2026 Ispirato da “Il racconto dell’Ancella” di Margaret Antwood, il larp si svolge presso il centro di rieducazione Rachele e Lia, il Ce - facebook.com Vai su Facebook
'Il racconto dell'ancella' di Margaret Atwood è ormai una realtà
La profezia di Margaret Atwood è ormai una realtà - Jules Verne era un convinto sostenitore dei fatti scientifici a sostegno delle fantasie letterarie. Da repubblica.it