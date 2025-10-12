Il racconto dell' ancella apre la stagione teatrale dello Zambra di Ortona

Chietitoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’emozionante adattamento teatrale de “Il racconto dell’ancella”, tratto dal celebre romanzo distopico di Margaret Atwood (tradotto da Camillo Pennati) apre la stagione teatrale 202526 all'auditorium Zambra di Ortona.Lo spettacolo, una produzione di Teatro della città - Centro di produzione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: racconto - ancella

