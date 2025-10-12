Il pugilato in Italia cresce ci mancava solo lo spettacolo Così punto a riempire San Siro | parla Edoardo Germani
C’è un giovane organizzatore di eventi pugilistici che tra poco meno di un mese, sabato 8 novembre, vuole con il match di Dario Morello valevole per l’ Europeo Silver, arrivare al sold out dell’ Allianz Cloud di Milano. Già adesso ci è quasi riuscito: i biglietti invenduti per raggiungere la capienza di 5400 spettatori sono pochissimi. Ma il 32enne Edoardo Germani, arrivato all’edizione numero 11 della manifestazione chiamata TAF – The Art of Fighting, ha un sogno ancora più grande: riempire con la boxe lo stadio di San Siro. Almeno prima che venga demolito. Successe solo negli anni Sessanta con Duilio Loi, Nino Benvenuti e Sandro Mazzinghi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
