A cinque anni dal 2030, che l'Onu ha stabilito come termine per realizzare i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 30, a che punto è l'Obiettivo 5, quello che mira a raggiungere « la parità di genere e l'empowerment di tutte le donne e tutte le ragazze »? «Certificazione della parità di genere in azienda, uno strumento importante» X Leggi anche › Parità mancata sul lavoro: le donne sono più esposte a disagio mentale Parità: lavori in corso. Se è un fatto che l'Agenda 2030, lanciata nel settembre 2015, ha ispirato una moltitudine di azioni pro-equità in ogni area del pianeta – Italia compresa – e ha generato progressi e risultati tangibili, al momento non c'è un solo Paese al mondo che abbia raggiunto la parità tra donne e uomini.

© Iodonna.it - Il progetto per colmare il divario di genere è stato inserito come Obiettivo 5 nella Agenda dell’Onu per uno Sviluppo Sostenibile entro il 2030. È, quindi, il momento di fare bilanci. E di mobilitare nuove risorse per accelerare un processo ancora lento