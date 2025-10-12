Il primo giorno di voto in Toscana per le regionali domenica 12 ottobre 2025
Le elezioni regionali in Toscana: al voto 3 milioni di cittadini per eleggere il nuovo Presidente di regione e rinnovare il consiglio regionale. Seggi aperti oggi domenica 12 ottobre dalle 7:00 alle 23:00: affluenza e risultati del voto alle regionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: primo - giorno
Sciopero degli autobus il primo giorno di scuola: “Mezzi troppo grandi”
Primo giorno di nido, dentro le nuove scuole fra investimenti e giochi
Il primo giorno di scuola è biancorosso: in regalo gli astucci del Monza (e in classe arriva anche un giocatore)
Luce, design e tecnologia: il primo giorno di Expo Ottica Sud da SiciliaFiera ci ha regalato uno sguardo sul futuro della visione ? Un inizio fatto di connessioni autentiche e idee brillanti - facebook.com Vai su Facebook
Il primo giorno in Università è sempre un momento speciale: un passaggio importante, fatto di emozioni, aspettative e nuove sfide è l’inizio di un’avventura che vi accompagnerà ben oltre le aule. Il benvenuto del nostro Rettore Prof. Francesco Castelli alle - X Vai su X
Toscana al voto, urne aperte per Giani e Tomasi ma cala l'affluenza - Si vota fino alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Da ansa.it
Regionali Toscana, la denuncia di Fratelli d’Italia: “caos ai seggi per le occupazioni degli studenti” - “Questa mattina, primo giorno di voto, in tanti, soprattutto persone anziane, si sono trovati spaesati davanti ai cancelli chiusi dei vecchi seggi. Scrive strettoweb.com