Il primo giorno di voto in Toscana per le regionali domenica 12 ottobre 2025

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le elezioni regionali in Toscana: al voto 3 milioni di cittadini per eleggere il nuovo Presidente di regione e rinnovare il consiglio regionale. Seggi aperti oggi domenica 12 ottobre dalle 7:00 alle 23:00: affluenza e risultati del voto alle regionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

primo giorno voto toscanaToscana al voto, urne aperte per Giani e Tomasi ma cala l'affluenza - Si vota fino alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Da ansa.it

primo giorno voto toscanaRegionali Toscana, la denuncia di Fratelli d’Italia: “caos ai seggi per le occupazioni degli studenti” - “Questa mattina, primo giorno di voto, in tanti, soprattutto persone anziane, si sono trovati spaesati davanti ai cancelli chiusi dei vecchi seggi. Scrive strettoweb.com

