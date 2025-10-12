Ribalta internazionale per l’attore e regista anconetano Daniele Vagnozzi, premiato all’ Italian Comedy Festival – Hollywood 4.0 di Los Angeles, conclusosi mercoledì. La rassegna, diretta dall’attore Gianfranco Terrin, si è svolta nel prestigioso Marilyn Monroe Theatre al Lee Strasberg Creative Center, nel cuore di West Hollywood. Una tre giorni di cinema, teatro, incontri e risate, che ancora una volta ha portato nella metropoli statunitense il meglio della commedia indipendente italiana e internazionale. Vagnozzi ha ricevuto il Premio ‘ Comedy Beyond Borders ’ per lo spettacolo ‘Tutti bene ma non benissimo’, da lui scritto diretto e interpretato, e che è stato presentato in lingua inglese, in anteprima americana, con il supporto di Marche Teatro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il premio a Hollywood come un sogno"