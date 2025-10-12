Il prato delle zucche | colori sorrisi e creatività al Centro Malevento di Contrada Pantano

Anteprima24.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Un’esplosione di colori e di allegria ha animato la giornata dedicata alla zucca denominata “Il Prato delle zucche”, organizzata dall’associazione “La Voce delle Donne ” presso il Centro Malevento, in collaborazione con Neverland Animazione. Un evento pensato per i più piccoli, ma capace di coinvolgere anche genitori e nonni in un clima di spensieratezza e condivisione, proprio come nelle vere feste di comunità. Tra pennelli, tempere e grembiuli colorati, i bambini hanno trasformato semplici zucche in vere opere d’arte, lasciando libera la fantasia e sperimentando la bellezza del creare con le proprie mani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

il prato delle zucche colori sorrisi e creativit224 al centro malevento di contrada pantano

© Anteprima24.it - Il prato delle zucche: colori, sorrisi e creatività al Centro Malevento di Contrada Pantano

In questa notizia si parla di: prato - zucche

“Il mago delle zucche”: Paolo Colzi, 20mila frutti coltivati in città per la gioia dei bambini - L’agricoltore pratese è il fornitore del Villaggio delle zucche che venerdì aprirà al parco di Villa Montalto a Campi. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Prato Zucche Colori Sorrisi