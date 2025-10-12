Il prato delle zucche | colori sorrisi e creatività al Centro Malevento di Contrada Pantano
Tempo di lettura: 3 minuti Un’esplosione di colori e di allegria ha animato la giornata dedicata alla zucca denominata “Il Prato delle zucche”, organizzata dall’associazione “La Voce delle Donne ” presso il Centro Malevento, in collaborazione con Neverland Animazione. Un evento pensato per i più piccoli, ma capace di coinvolgere anche genitori e nonni in un clima di spensieratezza e condivisione, proprio come nelle vere feste di comunità. Tra pennelli, tempere e grembiuli colorati, i bambini hanno trasformato semplici zucche in vere opere d’arte, lasciando libera la fantasia e sperimentando la bellezza del creare con le proprie mani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
