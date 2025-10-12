Il posto dove tutti fanno colazione felici e non è a Milano

Gamberorosso.it | 12 ott 2025

Prima colazione al tavolo, da Zi Rosa a Sant'Anastasia bisogna prenotare in largo anticipo per trovare posto. Tanti gli specialty coffe serviti con professionalità. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

