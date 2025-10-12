Il portiere della Turchia lascia il ritiro e attacca Montella | Non era motivato né dalla performance né dalla volontà di vincere

Secondo quanto comunicato dalla Federazione turca (TFF) nella giornata di domenica il portiere Berke Ozer ha abbandonato il ritiro della Nazionale dopo non essere stato inserito nella lista dei convocati per la partita di sabato, vinta 6-1 contro la Bulgaria, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il Ct della Turchia, Vincenzo Montella, infatti ha scelto di schierare come titolare il portiere del Galatasaray, Ugurcan Cakir. La Federazione ha giudicato il suo “comportamento inaccettabile”. Il portiere prosegue il comunicato, “ha lasciato il nostro centro di allenamento al suo ritorno a Istanbul, motivando la sua partenza con l’esclusione dalla lista per la partita Bulgaria-Turchia di ieri (sabato), senza alcuna autorizzazione da parte del nostro staff tecnico e amministrativo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il portiere della Turchia lascia il ritiro e attacca Montella: «Non era motivato né dalla performance né dalla volontà di vincere»

