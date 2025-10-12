Il Pordenone Fc vince ma non convince la classifica sorride

Il Pordenone vince ma non convince. I ramarri hanno ritrovato la vittoria nel derby con il Chions (2-1) con la doppietta di Zorzetto. In una partita che avrebbe visto come risultato più giusto un pareggio, i neroverdi hanno portato a casa il bottino pieno ma dimostrato i soliti limiti con poche. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it