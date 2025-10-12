Il Pordenone Fc vince ma non convince la classifica sorride

Pordenonetoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pordenone vince ma non convince. I ramarri hanno ritrovato la vittoria nel derby con il Chions (2-1) con la doppietta di Zorzetto. In una partita che avrebbe visto come risultato più giusto un pareggio, i neroverdi hanno portato a casa il bottino pieno ma dimostrato i soliti limiti con poche. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pordenone - vince

Atletica, Pordenone concede il bis e vince il Trofeo Città di Majano

L'Imoco vince a Pordenone il quadrangolare delle stelle - L'Imoco Conegliano ha vinto a Pordenone il quadrangolare internazionale femminile di pallavolo, disputato nel weekend al PalaCrisafulli. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Pordenone Fc Vince Convince