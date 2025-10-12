Il closing per l’acquisizione di Iveco Defence Vehicles avverrà entro la fine di marzo, periodo entro il quale potrebbe diventare esecutiva sotto il profilo burocratico anche la joint venture con Rheinmetall Military Vehicles, con sede legale a Roma e sede operativa all’ex Oto Melara, dove sono già pronti gli uffici ricavati dalla manutenzione straordinaria di una palazzina. Da industria in difficoltà a competitor europeo il passo è stato relativamente breve per Leonardo, e oggi il sito produttivo spezzino, che solo pochi anni fa ha rischiato di finire in mani straniere, è al centro dei programmi con cui il gruppo di Roberto Cingolani aspira a diventare ancora più grande. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il polo spezzino. Da agnello sacrificale a fulcro produttivo