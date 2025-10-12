Paulinho a centrocampo e Boriosi in attacco sono i rientri post infortunio fra i giallorossi per la trasferta odierna a Foligno. I Falchetti si trovano a quota dieci in classifica e sono reduci dal 3-1 patito a Orvieto. Un Poggibonsi che accresce dunque il proprio tasso di esperienza anche in virtù del recupero di Lorenzo Borri (nella foto) - utilizzato contro il Prato dal fischio d’avvio e pronto oggi alla conferma - e dell’innesto nei giorni scorsi, sul fronte offensivo, del classe 1994 Giustarini. Mister Barontini deve decidere se impiegare l’ex del Follonica Gavorrano tra i titolari. Oppure optare per un inserimento graduale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Poggibonsi sogna l’impresa a Foligno. Paulinho, Boriosi e Borri disponibili