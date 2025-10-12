Il pinguino cambia casa ma sempre in corso della Repubblica | I giovani stanno riscoprendo il lavoro a maglia
Il più famoso pinguino di Forlì, quello del negozio "Pinguino Lane" di corso della Repubblica, si è spostato di un centinaio di metri. Ha trovato una casa più grande (dai 25 metri quadrati del negozio storico ai 125 attuali) e, soprattutto, maggiore visibilità. Tutto per soddisfare i numerosi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
