Il piatto vuoto più grande del mondo in piazza Maggiore a Bologna

Ilrestodelcarlino.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riprodotta con 3000 piatti un'illustrazione di Beatrice Alemagna nell'ambito dell'evento di pixel art urbana sul Crescentone, promosso da Cefa per la Giornata dell'Alimentazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

