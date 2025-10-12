Il piatto vuoto più grande del mondo in piazza Maggiore a Bologna
Riprodotta con 3000 piatti un'illustrazione di Beatrice Alemagna nell'ambito dell'evento di pixel art urbana sul Crescentone, promosso da Cefa per la Giornata dell'Alimentazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: piatto - vuoto
Sabato 11 ottobre 2025 Torna l’iniziativa del Cefa - Il seme della solidarietà “Riempi il piatto vuoto”. Grazie alle classi 2A e 2B sono già partiti tre scatoloni pieni per sostenere l’iniziativa! Tutti possiamo nel nostro piccolo essere custodi della Terra e dei suoi abi Vai su Facebook