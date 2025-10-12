Il Pianoscarano si trasferisce al campo sportivo dell' Ellera

Le attività sportive del Pianoscarano si spostano temporaneamente al campo sportivo comunale dell'Ellera, in via Po, per consentire l'avvio dei lavori di installazione del manto in erba sintetica nell'impianto Oliviero Bruni del Carmine.La misura, approvata come atto di indirzzo della giunta. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

